Jovem é preso com quase 10kg de maconha na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu na noite de terça-feira (05), 18 tabletes de maconha, totalizando quase 10kg da droga, na Via Dutra, em Barra Mansa. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante.

Com informações sobre um veículo Citroen Air Cross branco, que havia saído de Itatiaia transportando drogas, os agentes montaram um cerco na pista sentido Rio e aguardaram a passagem do carro, que foi interceptado na Vila Principal.

Durante a revista, os policias encontraram os tabletes e o condutor do veículo foi preso em flagrante. Ele relatou que receberia R$ 6 mil para fazer a entrega da maconha em Piraí. O jovem estava com a companheira, de 19 anos, que foi conduzida à delegacia de Barra Mansa na condição de testemunha, pois ele alegou que ela não tinha conhecimento do tráfico. A jovem foi ouvida como testemunha e liberada. (Foto: Polícia Militar)