Policiais militares apreenderam drogas, prenderam três suspeitos e apreenderam um menor de 16 anos, na noite de terça-feira (05), no bairro Freitas Soares, em Porto Real. Na ação foram apreendidos 184 pinos de cocaína, 21 trouxinhas de maconha, 05 tabletes grandes de maconha e um saco contendo certa quantidade de erva seca picada, 08 frascos Loló, duas balanças de precisão, dois celulares e R$ 1.464,00 em espécie

Os agentes foram averiguar informações sobre o tráfico de drogas que ocorria no local. Eles fizeram um cerco e observaram quando um veículo Pálio com dois suspeitos parou em frente a residência, sendo que um deles desceu do carro, pegou algo com um jovem de 18 anos, retornou ao carro e saiu do local.

Um pouco mais a frente, os policiais abordaram o veículo e encontraram com os suspeitos um tablete de maconha, que eles tinham acabado de pegar na residência.

Já na residência, os agentes encontraram o restante das drogas, apreenderam um menor de 16 anos e prenderam o jovem de 18 anos que ainda ofereceu a quantia de R$2 mil para não ser preso.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.