Reforma e ampliação passam por fase final de acabamento; município recebeu nesta quarta-feira (6) novas e modernas camas hospitalares, que vão equipar a unidade

A obra de reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, está em fase de ajustes finais na parte de acabamento, e alguns equipamentos que vão fazer parte da nova unidade já começaram a chegar para, em breve, começarem a equipar o espaço. Com investimento de aproximadamente R$ 2,7 milhões, a obra acontece por meio de recursos do Governo do Estado.

De acordo com o coordenador administrativo da UPA, Alex Martins, dentre os serviços recentemente concluídos estão a jardinagem e a aplicação de asfalto no estacionamento da unidade.

“Estamos finalizando a parte da estação de esgoto e dando continuidade na parte elétrica, que já está bem adiantada. O muro já está revestido, a rampa de acessibilidade também está sendo finalizada. Essa obra vai oferecer mais estrutura, como novos equipamentos para melhor atender os pacientes que utilizam os serviços da unidade”, contou o coordenador, lembrando que, enquanto a obra acontece, os atendimentos estão sendo realizados na Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica).

A nova UPA terá uma nova climatização em todas as salas, com a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; modernização da sala de raios-x; criação de um Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; e será implantado também o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.

Novas camas hospitalares

Em paralelo aos acabamentos na obra, começaram a chegar nesta quarta-feira (6) 15 novas camas hospitalares, que fazem parte dos equipamentos que serão utilizados na UPA. Assim que a obra finalizar, elas começarão a ser instaladas na nova unidade.

“São modernas, com capacidade para suportar até 250 quilos. A cama desce até um nível de 35 centímetros do chão, facilitando a entrada de pacientes idosos, que não precisam usar a escada. Ela também tem controle na parte de dentro para o paciente escolher a melhor posição, e pode ser inclinada em posição de cadeira, caso necessário”, explicou Denis Frossard, engenheiro clínico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Aumento da capacidade

Quando entrar em funcionamento, a nova UPA Santo Agostinho terá sua capacidade de atendimento aumentada em mais de 45%. Atualmente, em média, são atendidas cerca de 170 pessoas por dia. Com a entrega da obra, a nova UPA terá capacidade para atender 250 pacientes diariamente.

“Todo investimento na nova UPA será para garantir a qualidade na assistência da população de Volta Redonda nos casos de urgência e emergência. Será um espaço moderno, mais confortável, com segurança para funcionários e pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.