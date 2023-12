Um caminhão transportando água sanitária colidiu com uma van e tombou, na manhã desta quinta-feira (07), no km 183, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

O condutor da van, de 54 anos, que estava sozinho no veículo, ficou ferido e foi socorrido para o hospital de Três Rios. O motorista do caminhão não se feriu.

Houve pequeno derramamento da carga, uma vez que algumas embalagens ficaram danificadas. A pista ficou totalmente fechada até a implantação do sistema pare e siga, por volta de 5h40min, sendo totalmente liberada às 7h40min.