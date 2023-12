Um homem condenado a oito anos por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil na saída da Usina Presidente Vargas da CSN, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Civil, no último dia 17 ele chegou a ser preso em flagrante no bairro Açude I com 400 pinos de cocaína e teria confessado aos policiais que traficava naquele local. O condenado, que não teve a idade informada, foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido.