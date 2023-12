Gerente de banco é preso suspeito de fraudar cartões em Porto Real

A Polícia Civil prendeu em flagrante na terça-feira (05), em Porto Real, um gerente de banco suspeito de fraudar e desviar cartões bancários.

A denúncia foi feita pela própria agência onde o crime estava sendo praticado por cerca de dois meses. O gerente foi abordado em seu escritório, onde foram encontrados diversos cartões expressos em uma gaveta. Ele teve o carro revistado também, e foram encontrados documentos e mais cartões.

O gerente tinha acesso ao cofre do banco e aos envelopes com cartões. Assim, ele cadastrava os dados dos clientes nos cartões, sem o conhecimento destes e efetuava os saques.

“Ele ia até o cofre do banco e selecionava envelopes que tem os cartões expressos. E lá ele cadastrava nas contas de clientes, onde ele tinha informações privilegiadas. Após gerar esses cartões, ele guardava consiga em sua gaveta ou levava para o seu carro e sua casa. E constatou-se que ele efetivava saques com esses cartões gerados no nome de outras pessoas”, detalhou o delegado João Ricardo Bicudo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade como crime de furto mediante confiança.

Segundo o delegado, as investigações agora visam esclarecer se houve a participação de algum comparsa no crime.