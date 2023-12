Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete, ocorrida na tarde desta quinta-feira (07), no km 484, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), no Morro da Cruz, em Angra dos Reis, resultou na morte do motociclista, de 30 anos.

Ele ficou preso sob a caminhonete e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas não resisti aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O motorista da caminhonete não ficou ferido. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. (Imagem: Redes sociais)