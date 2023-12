Na tarde desta quinta-feira (07), a Polícia Militar efetuou a prisão de uma mulher acusada de furtar mercadorias do supermercado Venturão, localizado na avenida Nilo Peçanha, no Centro de Valença. Os militares foram acionados após o funcionário do supermercado flagrar a mulher colocando produtos em sua bolsa sem efetuar o pagamento. Ao todo, foram recuperados itens no valor de R$143,85.

A acusada, de 40 anos, admitiu o ato do furto alegando problemas financeiros. Ela foi presa, sendo conduzida para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi autuada por furto. Foi estipulada fiança no valor de 10 salários mínimos. Caso não seja feito o pagamento, a mulher será conduzida para o sistema penitenciário estadual, onde ficará presa à disposição da Justiça.