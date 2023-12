Um motociclista de 25 anos ficou ferido, no início da noite desta quinta-feira (7) ao tentar, segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma ultrapassagem à direita de um carro, no km 281, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Ainda de acordo com a PRF, ele acabou esbarrando no retrovisor do carro, perdeu o equilíbrio e caiu. Ele foi levado para o Hospital São João Batista.

Já o homem que conduzia o carro não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e, por isso, foi multado pela PRF. O acidente acabou provocando congestionamento na estrada, devido ao horário de fluxo intenso.