Distrito de Amparo terá Circuito de Bike neste domingo (10)

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, realizará neste domingo, 10, o Circuito de Bike no distrito de Amparo. A largada acontecerá às 8h, na Rua José Melchiades (próximo à quadra do Colégio Paulo Basílio), no bairro Vila Nova, e a chegada será na Fazenda Santana do Turvo, no distrito de Amparo.

Os atletas devem retirar o kit a partir das 6h30 perto do local de largada. O percurso tem 20 quilômetros e o encerramento está previsto para meio-dia.

SERVIÇO:

Circuito de Bike em Amparo

Data: 10/12 (domingo)

Horário: 8h

Largada: Rua José Melchiades (próximo à quadra do Colégio Paulo Basílio) – Vila Nova

Chegada: Fazenda Santana do Turvo, Distrito de Amparo

