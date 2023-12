Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e da Guarda Civil Municipal de Mangaratiba prendeu em flagrante, na noite de quinta-feira (07), um homem de 28 anos transportando um fuzil calibre 5,56mm, diversos carregadores e 4Kg de cocaína escondidos no tanque de combustível de um carro, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba. Ele contou aos policiais que o material seria entregue em Angra dos Reis.

Os agentes contaram com o auxílio de um cão farejador para localizar o material dentro do tanque de combustível do carro.

O motorista ofereceu R$ 25 mil aos policiais para não ser preso. Ele foi conduzido para a Polícia Federal. (Foto: PRF)