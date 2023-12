Morre José Osmar, prefeito de Rio Claro, aos 65 anos

O prefeito de Rio Claro, José Osmar, de 65 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (8). A informação foi confirmada pelo ex-vereador Ronaldo Machado, amigo de infância do prefeito. José Osmar estava em casa, no distrito de Passa Três, quando sofreu um infarto. A prefeitura de Rio Claro ainda não havia se manifestado até o momento desta publicação.

Professor, José Osmar de Almeida estava exercendo o segundo mandato. Ele foi reeleito em 2020, com 58,06% dos votos, pelo PSC, derrotando Dr. Daniel (MDB) e Wilson Latino (DEM). Antes de chegar ao Executivo, Osmar foi vereador em sua cidade. Em 2018, ele se elegeu prefeito com 54,64% dos votos, vencendo Ticotico (MDB) e Dr. Daniel.

Com a morte do prefeito, assume o cargo o vice Babton da Silva Biondi, que já seria o candidato naturalmente apoiado pelo prefeito.