Motorista desmaia no posto da PRF em Floriano

Um motorista de 47 anos desmaiou no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Floriano, no final da tarde desta sexta-feira(08), após chegar ao local bem cansado por ter empurrado o veículo, um furgão Peugeot, da empresa onde trabalha, por diversas vezes.

O homem solicitou ajuda da equipe e relatou que já havia feito uma cirurgia na coluna. Foi acionado o guincho da concessionária para remover o veículo até um local onde o motorista pudesse conseguir o devido apoio mecânico. O homem aguardou a chegada do guincho no veículo, que estava estacionado no pátio da PRF. Meia hora depois, por volta de 18 horas, quando o guincho chegou, o homem foi encontrado pela equipe caído inconsciente ao lado do veículo. Os policiais prestaram o primeiro atendimento ao motorista, improvisaram um apoio para sua cabeça e o cobriram com uma capa por causa da chuva, evitando removê-lo até a chegada da equipe de resgate médico, pelo fato de ele ter informado a cirurgia na coluna.

O homem foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende para receber cuidados médicos. Os policiais fizeram contato com a empresa onde ele trabalha para informar sobre o ocorrido. (Foto: PRF)