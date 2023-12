Guardas municipais foram até a residência da vítima após os vizinhos ouvirem gritos e denunciarem a situação ao Nuai

A Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço municipal que atua no combate a situações de violência contra os idosos em Volta Redonda, conduziu nessa quinta-feira (7) à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) uma idosa de 75 anos que acusa a filha, de 47 anos, de agredi-la. Os agentes foram até a residência em que elas moram, no bairro Açude I, após vizinhos ouvirem gritos e denunciarem a situação ao Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na delegacia da Polícia Civil (93ª DP) e é integrado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Os guardas municipais da Patrulha do Idoso abordaram a suspeita das agressões quando ela saía de casa. Ela autorizou que os agentes entrassem na residência. No imóvel, os agentes ouviram a suspeita e depois a mãe dela, que relatou que era agredida pela filha, inclusive com esganadura.

Diante do relato e dos hematomas pelo corpo da idosa, os agentes da patrulha a conduziram até a delegacia para o registro da lesão corporal contra a filha. Na unidade policial, a idosa preferiu não solicitar medida protetiva, alegando que “a filha não tinha para onde ir”. Parentes da idosa lhe ofereceram abrigo, mas ela escolheu voltar para casa onde mora com a suposta agressora. O caso será investigado pela Deam.

“Mais uma vez a rapidez e a integração entre as forças de segurança auxiliaram no atendimento. Parabenizo aos agentes Nunes e Ana Lúcia e ao psicólogo Victor Sobral pela agilidade. Lembrar que as denúncias de violência podem ser feitas pelos números 190 (Polícia Militar), 153 (Guarda Municipal) e 197 (Polícia Civil). Somente com essas denúncias os casos de violência contra os idosos podem ser investigados e solucionados”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Divulgação