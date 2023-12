Voltaço acerta a contratação do zagueiro Luan, ex-Marcílio Dias

O Volta Redonda acertou a contratação do seu terceiro reforço para a temporada 2024. O zagueiro Luan, de 24 anos, é mais um atleta contratado para reforçar o elenco do técnico Felipe Loureiro.

O jogador chega no Esquadrão de Aço por empréstimo junto ao Marcílio Dias, válido até o fim da Série C, com opção de compra de 80% dos direitos econômicos do zagueiro.

Revelado pelo Coritiba, Luan estava no Marcílio Dias desde 2020, onde disputou 70 jogos e conquistou a Copa Santa Catarina neste ano.

Pelo Volta Redonda, o atleta disputará na próxima temporada o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio.