O Ranking Nacional de Clubes de 2024 (RNC) foi divulgado nesta sexta-feira, dia 08, pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o Volta Redonda F.C. subiu quatro posições, ocupando o 48º lugar com 2.758 pontos, a melhor colocação da história do Esquadrão de Aço no ranqueamento.

A crescente do Voltaço tem sido bastante relevante nos últimos anos, uma vez que o clube subiu 71 posições no ranking desde 2014 e, atualmente, é a quinta força do futebol carioca e alcançou o top-50 de melhores times do Brasil pela primeira vez. O presidente Flávio Horta dedicou essa evolução ao trabalho realizado por todos os funcionários do Volta Redonda.

“É motivo de muita alegria pra gente ver o Volta Redonda ocupando a 48ª colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF, figurando pela primeira vez na história entre os 50 primeiros. Isso reafirma nossa consolidação no cenário nacional. É o resultado de muito trabalho de vários segmentos dentro do clube, passando pelos atletas, comissão técnica e todos os funcionários. Desde 2014 estamos sempre subindo e já ganhamos 71 posições, além da quinta participação consecutiva na Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, estamos atrás apenas das quatro equipes de maior investimento, o que mostra a nossa força e o nosso trabalho contínuo. Agora é seguir trabalhando forte para fazer uma grande temporada em 2024, brigar pelo acesso à Série B, que é o nosso principal objetivo, e seguir subindo posições” – frisou.

Em 2024, o Volta Redonda disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro, competições que somam pontos no Ranking Nacional de Clubes, e o Campeonato Carioca e a Copa Rio.