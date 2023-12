A K-Infra Rodovia do Aço informa aos moradores da região e usuários da Rodovia do Aço sobre a liberação parcial do tráfego na obra de infraestrutura no km 285 da BR-393, prevista para iniciar neste domingo, 10 de dezembro de 2023, às 08:00 horas. O ponto em obras fica no entroncamento da Radial Leste com a rodovia e próximo ao trevo de acesso ao bairro Água Limpa. Estão sendo feitas obras de recuperação da drenagem e de eliminação da erosão na alça de acesso local.

Detalhes da Liberação Parcial:

Pare e Siga no local para garantir a segurança.

Pista Sentido Volta Redonda: A pista atualmente em desvio será revertida para seu sentido original, melhorando assim o fluxo de tráfego.

Alça de Acesso Lateral: A alça de acesso lateral sentido Radial Leste/Centro de Volta Redonda será reaberta.

Acesso ao Bairro Água Limpa: A entrada para o Bairro Água Limpa pela Rua Eloy Pereira Pimentel (antiga Rua Santa Luzia) sob o viaduto da BR-393 será reestabelecida.

Importante destacar que a alça de acesso central sob o viaduto da BR-393 (sentido Radial Leste/BR-393) permanecerá fechada para finalização dos trabalhos, com previsão de liberação até o fim de dezembro.

A Concessionária informa que a sinalização no local será reforçada e serão utilizados paínéis de mensagem variável.