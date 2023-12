A Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) Lar Emanuel, onde dois internos morreram na madrugada deste sábado (9), devido às chuvas em Angra dos Reis, informou ao que os outros 25 levados para uma escola municipal do Frade serão transferidos para um outro imóvel. A tendência é que eles sejam abrigados também no Frade, uma vez que a alternativa seria um sítio, mas, por sua localização, também próxima ao Rio Bracuí, não seria a mais adequada agora.

“Estamos traumatizados”, disse o pastor Wagner Anselmo de Lima, mas adiantando que providências foram tomadas no sentido de realizar a transferência tão logo seja possível. Segundo ele, os idosos que morreram afogados – eles não conseguiram subir para o segundo andar do imóvel para serem resgatados – não tinham parentesco. O homem, de 77 anos, por sinal, não tinha parentes. “Nós éramos a família dele”, afirmou Wagner.

A idade da mulher que morreu não pôde ser confirmada porque a ficha dela foi levada junto com móveis arrastados pela água. No entanto, de acordo com o pastor, ela teria cerca de 80 anos.

“Nós perdemos tudo. A única coisa que sobrou foi a documentação [do asilo]. Camas, leitos, poltronas, cozinha, geladeiras, freezer, foi tudo perdido”.

O asilo existe há 14 anos, mas, segundo ele, há cinco a administração é particular. A capacidade é para 32 pessoas e havia 27 quando a tragédia ocorreu.

O administrador contou ainda que o Rio Bracui transbordou e a água subiu rapidamente. “Começou a subir por volta de 23h40min, mas piorou por volta da 1 hora da madrugada”, contou.

Quem quiser contribuir com a ILPI pode entrar em contato com o pastor pelo telefone (24) 98103-0425 ou (24) 99850-4224 (falar com a Joellen).