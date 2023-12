Carreta pega fogo e interdita totalmente BR-393, em Vassouras

Um carreta pegou fogo, na manhã deste sábado, no km 218, da Rodovia Lúcio Meira, na altura do bairro Massambará, em Vassouras. O motorista saiu do veículo antes que o fogo atingisse a cabine.

O corpo de bombeiros e a equipe da concessionária estão no local. A pista está totalmente interditada e o engarrafamento chega a 1 km.

Na noite de sexta-feira, uma outra carreta com eletrodomésticos tombou na altura do km 299, da mesma rodovia e o trânsito foi totalmente liberado por volta de 02h13min, quando a sinalização de “siga e pare” foi finalizada.