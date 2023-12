Angra dos Reis está em estado de atenção em função do grande volume de chuva registrado na madrugada de sexta-feira (08). Em menos de duas horas, o acumulado foi de 154 mm em vários bairros. Mais de 15 localidades atingiram o índice de alerta: Praia da Chácara; Mombaça; Enseada; Morro da Carioca; São Bento; Camorim Pequeno; Camorim; Parque Belém; Sítio Forte (Ilha Grande); BNH; Caputera; Ponta Leste; Colégio Naval; Pontal; Vila Velha e Monsuaba. O Rio Bracuí transbordou e deixou cerca de 250 pessoas desalojadas no bairro de mesmo nome. Elas estão abrigadas temporariamente na Escola Municipal José Luiz Ribeiro Reseck, no Frade.

No Morro do Abel foi registrada queda de árvore. Já no Morro da Carioca e Sapinhatuba III ocorreram quedas de muro. Houve deslizamentos nos Morros da Carioca, Carmo e Santo Antônio. A Defesa Civil precisou interditar duas casas, uma no bairro Sapinhatuba I e outra no Morro do Santo Antônio devido a deslizamentos. As famílias desalojadas foram para casa de parentes. Não houve vítimas em nenhuma das ocorrências.

Alagamentos foram registrados em vários pontos da região central, como na Rua Coronel Carvalho; Avenida Almirante Júlio César de Noronha, Rua Júlio Maria; Rua Desembargador Altenfelder Silva; Rua São Bernardino de Senna (Cruzeiro); Avenida Reis Magos (Fórum), além de na Rua Prefeito João Gregório Galindo (Morro do Peres); Rua Ilha do Arroz (Praia da Ribeira); Rua Alameda das Andorinhas (Pontal); e na Rua Mangaratiba (Japuíba).

A Secretaria Executiva de Serviço Público já está em campo trabalhando na manutenção dos locais atingidos. A Prefeitura está mobilizada e segue monitorando a situação meteorológica. Segundo a Defesa Civil, a preocupação maior agora é a saturação do solo, já que ainda existe previsão de chuva para o fim de semana. Os moradores devem seguir as orientações da Defesa Civil e, em caso de necessidade, ligar para 199 / (24) 3365-4588. Equipes da Defesa estão de prontidão para atender a população.