Policiais Militares do 10° BPM (Batalhão da Polícia Militar), após receberem informações apontando intenso tráfico de drogas no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí, compareceram na Rua I, no Condomínio Francisco Furtado, para investigarem a denúncia.

Com a chegada dos policiais, um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas se evadiu do local, pulando a janela de sua residência. Após buscas no interior da casa, os agentes apreenderam 832 papelotes de maconha e 180 unidades plásticas com cocaína.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, onde foram tomadas as medidas cabíveis.