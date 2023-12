Espaço passará por limpeza nas piscinas às quintas-feiras pela manhã, e continua fechado às segundas-feiras para manutenção

O Parque Aquático de Volta Redonda, coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), anunciou os novos horários de funcionamento do espaço durante o período de verão. Entre os dias 19 de dezembro e 21 de janeiro, o parque vai funcionar das 8h às 17h, nas terças, quartas, sextas, sábados e domingos.

O espaço, que já fica fechado às segundas-feiras para a manutenção, passará a fechar também às quintas-feiras pela manhã, para limpeza da piscina social, garantindo o bom atendimento e higiene do local. Portanto, nesse dia, o funcionamento será das 12h às 17h.

O coordenador do Parque Aquático, Wagner Rogério de Oliveira, explicou que no verão o número de visitantes aumenta. “Nosso objetivo é continuar atendendo da melhor forma possível os moradores de Volta Redonda e, como nesse período o fluxo de pessoas é bem maior, precisamos reservar um momento para a manutenção e limpeza do parque. Queremos garantir que o lazer das famílias seja realizado de forma segura”, ressaltou.

Exames Dermatológicos

Já os exames dermatológicos semestrais, exigidos para frequentar as piscinas, devem ser feitos de segunda até quinta-feira. Os exames são feitos na sede do parque, que fica na Ilha Pequena (ao lado da Ilha São João), na Rua Alexandre Polastri Filho, bairro Voldac.

É obrigatório uso do traje de banho e unhas livres de esmalte. Estão disponíveis 750 vagas, divididas em cinco horários, e a cada horário são distribuídas 150 senhas. Os dias e horários são: segunda-feira, às 13h30; terça-feira, às 14h; quarta-feira, às 8h e às 13h30; e quinta-feira, às 14h.

O parque

O Parque Aquático Municipal tem três piscinas: uma para lazer (social), outra voltada para as crianças e uma olímpica. Além disso, a estrutura conta com vestiários e cantina; parte administrativa da Smel; sala de professores; e uma para os exames médicos. O local é uma opção de lazer gratuito para os moradores de Volta Redonda nos dias mais quentes do ano.

Para frequentar o espaço, é necessário apresentar carteirinha do parque, acompanhada de documento de identidade com foto e exame dermatológico em dia; menores de 14 anos só podem frequentar acompanhados dos pais; entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos com autorização assinada pelo responsável na secretaria.

O atendimento ao público na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h às 17h. Para fazer a carteirinha, é necessário apresentar documento de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência de Volta Redonda e do exame dermatológico.