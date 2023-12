Foi normalizado por volta das 14h30min o trânsito na descida da Serra das Araras, na Via Dutra, em Piraí. No início da tarde deste sábado (9), uma barreira deslizou no km 229.

A concessionária que administra a rodovia providenciou a limpeza. Ao contrário do que foi cogitado, a pista não precisou ser totalmente fechada para o serviço. O trânsito fluiu pela faixa da esquerda enquanto a equipe trabalhava. (Foto: Divulgação)