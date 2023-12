Casal é espancado na Vila Delgado em Barra Mansa

Um casal foi espancado por traficantes da Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, na tarde deste domingo (10). O homem e a mulher, de 22 anos, respectivamente, foram vistos correndo por uma guarnição da Polícia Militar na Avenida Presidente Kennedy.

De acordo com a PM, o casal estava saindo da Vila Delgado. As vítimas relataram aos policiais que foram agredidas por vários traficantes. Os dois foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, mas somente o rapaz ficou internado devido à gravidade das lesões sofridas, enquanto a namorada, após ser atendida, foi levada para a delegacia para depoimento.

Na delegacia, a jovem disse que semana passada foi agredida por um vizinho e, em decorrência das lesões, acabou sofrendo um abordo do filho que esperava com o companheiro. O namorado, ao saber do ocorrido, foi até o agressor e os dois chegaram às vias de fato.

A PM informou que a mulher relatou na delegacia que, diante disso, o vizinho foi até a Vila Delgado se queixar do ocorrido com os traficantes. Os traficantes teriam visto o casal no bairro no início da tarde, e arrastado os dois para dentro da comunidade.

A mulher relatou na delegacia que ela e o companheiro foram agredidos com chutes, socos e madeiradas. Eles conseguiram correr, até encontrarem a guarnição da PM que seguia sentido bairro Nova Esperança.

O caso foi registrado e está sendo investigado.