Nas últimas 24 horas, bombeiros receberam cerca de 50 chamados relacionados às chuvas em todo o estado

Por determinação do governador Cláudio Castro, o trabalho em apoio ao município de Angra dos Reis, castigado por fortes chuvas, continua neste domingo (10/12). Desde o início da manhã, maquinários estão nas ruas para auxiliar na limpeza dos locais mais afetados. Junto à prefeitura, equipes do Governo do Estado prestam atendimento às mais de 400 pessoas desabrigadas. Caminhões com insumos também estão a caminho da cidade.

– Estou acompanhando a situação de Angra dos Reis desde as primeiras horas de sexta-feira. Falei com o prefeito Fernando Jordão, por telefone, e coloquei os equipamentos e órgãos do Estado à disposição do município. Estamos juntos por Angra dos Reis e não mediremos esforços para que a vida dos moradores volte à normalidade o mais rápido possível – afirmou o governador Cláudio Castro.

O subsecretário de Assistência Social do estado, Felippe Souza, está na cidade avaliando os impactos causados pela chuva. As equipes das Superintendências de Proteção Especial e da Básica também estão em Angra dos Reis para atuar, junto com a prefeitura, no atendimento às vítimas. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que já vinha preventivamente orientando as prefeituras sobre os procedimentos a serem adotados em situações como essa, está enviando insumos como água potável, kit de higiene e colchões.

Uma equipe da Secretaria de Estado de Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) está trabalhando no município para a recuperação de trechos atingidos pelas chuvas no bairro Bracuí. Estão sendo utilizados maquinários como escavadeiras, retroescavadeiras, caminhões vacall, toco e pipa, entre outros. Junto à prefeitura, técnicos estudam como proceder na limpeza e intervenção no Rio Bracuí.

Agentes da Defesa Civil estadual seguem em contato permanente com a prefeitura de Angra para dar apoio em ocorrências que excedam a capacidade de resposta da gestão municipal. A Secretaria de Estado de Saúde enviou um técnico da Unidade de Resposta Rápida com medicamentos e insumos estratégicos para atender a população.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para cerca de 50 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense, incluindo cortes de árvores, inundação e salvamento de pessoas. O município de Angra decretou situação de emergência em decorrência dos danos causados pelas fortes chuvas.

Monitoramento

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas para os municípios, quando necessário. No momento, o risco hidrológico é moderado em Angra dos Reis, bem como o risco de deslizamento, que também é moderado em Paraty e Mangaratiba.

A previsão do tempo é de céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca ou chuvisco a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados.