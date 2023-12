Um homem acusado de violência familiar foi preso no bairro São Carlos em Barra Mansa com um revólver calibre 38 e 9 munições.

A esposa ligou para os policiais dizendo que ele estava dentro de casa com uma arma, então os policiais procederam ao local onde constataram o fato.

Todos os envolvidos foram levados para o hospital e posteriormente a 90ªDP, onde o agressor permaneceu preso.