Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de sábado (9) após ser flagrado dirigindo uma moto no bairro Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda. O menor, que já possui anotações criminais, foi flagrado com o dono do veículo na garupa, e sofreu uma queda do veículo durante a tentativa de fuga dos policiais militares, na Rua Vereador Audilio Carvalho França, mas acabou capturado.

De acordo com a polícia, o veículo estava sem placa, o que chamou a atenção dos agentes em patrulhamento. O adolescente, ao avistar a viatura, teria empinado a moto em frente à PM e tentado fugir, mas os dois caíram, sofrendo algumas escoriações e foram levados para a Santa Casa de Misericórdia. Aos policiais, o proprietário da moto, de 20 anos, disse que permitiu que o adolescente pilotasse seu veículo mesmo sabendo que o condutor é menor de idade.

Aos agentes, ele apresentou o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) vencido em 2021. Na delegacia, foi verificado que o adolescente possui diversas passagens, dentre as quais uma por suspeita de tentativa de homicídio contra um cabo da PM e tráfico.

Com a presença do pai, o menor prestou depoimento e foi liberado. O dono da moto não possui anotações criminais. (Foto: Polícia Militar)