O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou, na manhã deste domingo (10), uma operação para cumprir sete mandados de busca e apreensão na investigação de um loteamento clandestino localizado em uma área rural do bairro São Luiz da Barra, nos limites de Barra do Piraí e Volta Redonda. Com apoio da Polícia Militar, os mandados, segundo o MPRJ, foram cumpridos nas residências dos responsáveis pelo empreendimento, localizadas nos bairros Aterrado, Jardim Amália, São Luís, Rústico e Jardim Paraíba, todos em Volta Redonda. Foram apreendidos cerca de R$ 58 mil em espécie.

A investigação apura o loteamento, considerado clandestino por não dispor de licenças ambientais, com parcelamento irregular do solo. Segundo a Promotoria de Investigação Penal de Volta Redonda, responsável pelo caso, a construtora não tem licença da prefeitura e de órgãos ambientais.

Além disso, ainda de acordo com a promotoria, por se tratar de uma área rural, os lotes deveriam ter, no mínimo, 20 mil metros quadrados. No entanto, as investigações apontaram que os espaços vendidos são menores, o que configura crime de parcelamento irregular do solo e prejuízo aos compradores. A estimativa é de que 60 pessoas podem ter sido lesadas.

Durante o cumprimento dos mandados também foram apreendidos celulares e outros aparelhos eletrônicos, além de documentos e contratos do empreendimento. A promotoria informou que não é possível afirmar que o dinheiro esteja ligado à venda dos lotes, mas que a apreensão vai garantir um eventual ressarcimento aos lesados. As informações são do G1.