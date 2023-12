Caixa com lança-perfume estoura na agência dos Correios de Valença

No fim da manhã desta segunda-feira, dia 11, equipes do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, foram acionados para comparecerem à Agência dos Correios, na rua Bernardo Viana, no Centro de Valença. De acordo com informações apuradas no local, uma caixa com possivelmente vidros de lança-perfume teria estourado.

No manuseio da caixa dois funcionários, apesar do susto, não se feriram. Abalados eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento,(UPA). A caixa com os produtos, que podem ser inflamáveis, foram levados pelos bombeiros para a Delegacia de Polícia da cidade.

Equipes da Polícia Militar e Civil, se deslocaram até o endereço do destinatário da encomenda e conseguiram localizá-lo. Ele foi detido e foi levado para a unidade policial para as medidas cabíveis. Mais informações a qualquer momento.