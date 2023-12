Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam na noite de domingo (10), na Rua das Palmeiras, no bairro Belmonte, em Volta Redonda, um farto material entorpecente que seriam comercializados na região.

De posse de informações sobre um local de venda de drogas, policiais do batalhão de Volta Redonda, conseguiram deter dois suspeitos e apreender 98 pinos de cocaína, 51 pedaços de maconha, 15 pedras de crack, R$ 96,00 em espécie, 02 rádios transmissores, 03 bases para recarregar rádio, 01 bateria de rádio transmissor, 02 celulares e 01 mochila preta.

Os dois presos e material apreendido, foram levados para a sede da Delegacia de Polícia da cidade, onde foram tomadas as medidas sobre o caso. Os dois presos foram atuados pelo crime de Tráfico de Drogas.

Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.