Duas armas e maconha foram apreendidas pela Polícia Militar, em Barra Mansa, no domingo (10), em uma ocorrência no bairro Roselândia. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante.

Os policiais seguiram para a Rua I para apurar denúncia de que na residência do rapaz havia armas e drogas. Com autorização do pai dele, os agentes entraram na casa e o próprio suspeito admitiu que tinha armas e entorpecentes.

No quarto dele, foram encontrados um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380 com carregadores, 23 munições de calibre 380 e sete de calibre 38. Também foram recolhidos 113 tabletes de maconha, rádio de comunicação e balança digital. O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia.