PRF apreende produtos sem nota fiscal na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no domingo (10) diversos produtos que estavam sendo transportados em uma caminhonete Toyota Hilux, abordada no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O condutor informou que ele e os três passageiros estiveram no Paraguai para realizar compras, mas não apresentou nota fiscal das mercadorias.

Foram apreendidos 27 telefones celulares, eletrônicos como drone e videogame, perfumes importados, cigarros eletrônicos e videogame. Além disso, um dos ocupantes do veículo levava anabolizantes de origem estrangeira.

O material arrecadado foi apresentado na delegacia de Piraí, onde a apreensão foi confirmada. Os quatro ocupantes da caminhonete foram liberados.