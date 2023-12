Nova UBSF vai oferecer mais acessibilidade com modernas salas de atendimento para consultas médicas e odontológicas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), entregou na tarde desta segunda-feira (11) a revitalização da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro Vila Brasília. A equipe do Furban providenciou melhorias na unidade como pintura, substituição de portas, janelas, maçanetas, instalação de torneiras por acionamento hidromecânico, revisão elétrica e hidráulica e substituição de cobertura, entre outros serviços.

Além disso, a Secretaria de Saúde apresentou à população o projeto da construção da nova UBSF, que vai atender os moradores da localidade e região. A obra para construção será licitada dia 20 de dezembro, e a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, explicou que a revitalização da UBSF busca atender a população local enquanto a prefeitura se prepara para a construção da nova unidade de saúde, que irá funcionar na mesma rua, a Nova Brasília.

“Com essa revitalização melhoramos as condições da unidade tanto para o usuário quanto para as equipes da Estratégia de Saúde da Família. Mas o nosso objetivo é construir a nova UBSF Vila Brasília, e, por isso, fizemos um planejamento que atendesse as normas de acessibilidade e também da Vigilância Sanitária. Todo o projeto foi planejado exclusivamente para a população do bairro e localidades próximas. Quando mudarmos para a nova estrutura, estamos planejando que a Clínica Odontológica Concentrada (COC), que atualmente funciona no segundo andar da UBSF, ocupe todo o prédio revitalizado”, disse a secretária.

A UBSF Vila Brasília atende aos oito mil moradores da comunidade com duas equipes da Estratégia de Saúde da Família, que incluem médicos generalistas (clínico geral), enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, recepcionistas, assistentes administrativos e auxiliares de serviços gerais. A coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda, Vanessa de Lima Huguenin, citou que iniciou sua carreira no SUS (Sistema Único de Saúde) na UBSF Vila Brasília. Vanessa ainda mencionou que o objetivo da Secretaria de Saúde é oferecer uma assistência de qualidade à população.

“Aqui foi onde eu aprendi, onde me ensinaram a valorizar o SUS; essa UBSF, para mim, é muito especial. Estamos entregando uma unidade limpa, organizada, com uma equipe entrosada em prol de uma boa assistência, para que a população se sinta bem acolhida. Ainda não é a unidade definitiva que queremos entregar, nós temos um planejamento em fase inicial da construção de uma nova unidade, e, com isso, os moradores vão ganhar um local muito maior com melhores condições de atendimento”, disse a coordenadora.

O vereador Cacau da Padaria agradeceu às melhorias na UBSF Vila Brasília em nome dos moradores. “Quero agradecer e parabenizar a secretária de Saúde Conceição por tudo que tem feito pela comunidade do Vila Brasília; e agradeço também ao prefeito Neto, que sempre atendeu as nossas demandas”, falou o vereador.

Nova UBSF Vila Brasília

A nova UBSF Vila Brasília terá 885m² de área construída e contará com oito consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salão com quatro cadeiras para atendimento odontológico, salas de vacina, curativos, coleta, observação, atividades de educação em saúde, recepção com ampla sala de espera, sanitários e fraldário, central de material esterilizado simplificada e toda área de apoio necessária para funcionários e agentes comunitários de saúde.

A nova unidade também contará com castelo d’água de dez mil litros e vagas de estacionamento para ambulância e pessoas com deficiência. O projeto foi elaborado dentro das normas ABNT NBR 9050 de acessibilidade nas edificações e RDC n°50 de 2002, que regulamenta os projetos para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.