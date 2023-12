Acidente de carro deixa três feridos em Barra do Piraí

Três pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira (11), durante um acidente na estrada Barra do Piraí x Ipiabas (RJ-137). Um veículo perdeu o controle e caiu em uma vala, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os ocupantes são três homens, de 23, 25 e 35 anos. Eles foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com o apoio Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O acidente foi registrado pela Polícia Militar na Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, posteriormente o carro foi retirado por um reboque.