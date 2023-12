O delegado de Barra Mansa, Rodolfo Atala, informou que já está identificado e indiciado o homem que, dirigindo uma caminhonete, praticamente arrastou um cachorro amarrado à um reboque para transporte de animais de grande porte. O fato ocorreu numa estrada da área rural da cidade, mas ainda não se sabe a data precisa em que ocorreu o fato, registrado em um vídeo curto compartilhado na rede social da ONG Resgate Animal na tentativa de localizar o autor.

Segundo o delegado, a Polícia Civil já tinha conhecimento do ocorrido desde a semana passada, quando passou a apurar o caso. Embora de curta duração, as imagens causaram revolta em protetores de animais. Até o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, entrou em contato com o delegado pedindo que o responsável fosse identificado.

De acordo com Atala, o homem vai ser chamado para prestar depoimento e vai responder por maus-tratos de animal. Ainda não se sabe se o animal sobreviveu.(Imagem: Reprodução)