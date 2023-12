Uma idosa de 64 anos, de Volta Redonda, desapareceu no último domingo (10) na praia do Leblon, Zona Sul do Rio. Portadora de Alzheimer, a aposentada Juraci de Jesus Silva Gama é moradora do bairro Santo Agostinho e estava em companhia da filha Geisiane de Jesus Silva em uma excursão com outras pessoas à capital.

Um boletim de ocorrência foi aberto na 14ª DP (Leblon) na segunda-feira (11). De acordo com Geisiane, as duas estavam no Posto 12 e o ocorrido foi por volta das 16h10min. A filha contou que em determinado momento precisou ir ao banheiro, pedindo para outra mulher tomar conta da mãe, já que a idosa é portadora da doença, responsável por gerar esquecimento das situações.

De acordo com a filha, ao retornar, a mãe não estava mais no local e ao questionar a mulher que estava responsável por vigiar a idosa naquela momento, foi informada que Juraci também havia saído para ir ao banheiro. Buscas foram feitas e, nesta terça-feira (12), já se vão quase 48 horas que dona Juraci não é vista.

Geisiane, que está sozinha no Rio, dormiu até na delegacia para acompanhar as buscas pela mãe. Ela contou que Juraci usava um maiô verde estampado, short jeans e chinelos pretos. Informações sobre a idosa podem ser passadas em qualquer delegacia ou ao 190 da Polícia Militar. (Foto: Arquivo Pessoal)