O final de semana será de muita festividade em Barra Mansa. No sábado, dia 16, o ‘Mais Encontro’ vai animar o bairro Nove de Abril. O evento é realizado pela Funarj (Fundação de Artes do Rio de Janeiro) e conta com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura. A programação vai começar às 15h, na Rua Lacyr Schettino, incluindo shows de ‘Sarando a Terra Ferida’ e ‘Wilian Nascimento’.

No mesmo local, no domingo, dia 17, a partir das 14h, a tradicional ‘Festa da Família’ vai agitar o público com uma programação variada. O evento contará com shows de ‘Grupo Sorriso Aberto’, ‘Bailinho Kids com Cecília Reis’ e ‘Samba com Tuel’, além de show de mágica, brinquedos, praça de alimentação, batalha de TikTok e muita música.

Ainda neste sábado (16), a Prefeitura de Barra Mansa vai promover a ‘Festa de Natal da Vista Alegre’, a partir das 16h, na Rua José Jorge dos Reis Meireles, no bairro Vista Alegre. A festividade terá queima de fogos, brinquedos e atrações diversas, além de praça de alimentação e sorteio de prêmios.

SERVIÇO

Mais Encontro com a Funarj

Data: 16/12 (sábado)

Horário: 15h

Local: Rua Lacyr Schettino, bairro Nove de Abril.

Festa de Natal da Vista Alegre

Data: 16/12 (sábado)

Horário: 16h

Local: na Rua José Jorge dos Reis Meireles, bairro Vista Alegre.

Festa da Família

Data: 17/12 (domingo)

Horário: 14h

Local: Rua Lacyr Schettino, bairro Nove de Abril.