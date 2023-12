Fotógrafo morre atropelado por moto em Angra dos Reis

O fotógrafo Renato Franco de Castro, de 74 anos, morreu no início da tarde desta segunda-feira (11), ao ser atropelado por um motociclista na Rua Prefeito João Gregório Galindo, conhecida como Estrada Angra-Getulância, na altura dos Morros do Carmo e Fortaleza, em Angra dos Reis, quase em frente a casa onde residia. Testemunhas do acidente relataram nas redes sociais, que Renato estava colocando o lixo na calçada quando foi atingido por uma motocicleta, sendo arremessado para a rua.

O motociclista, de 20 anos, seria um motoboy que empinava a moto em alta velocidade quando atingiu a cabeça do fotógrafo. A vítima morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos e foi atendido no Hospital Municipal da Japuíba. Os policiais descobriram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio.