A aposentada Juraci de Jesus Silva Gama, de 64 anos, de Volta Redonda, foi encontrada na tarde desta terça-feira (12) no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. A idosa estava desaparecida desde a tarde do último domingo (10), na praia do Leblon, também na zona sul.

No momento desta publicação, ainda não havia detalhes sobre como Juraci foi encontrada, mas a filha Geisiane de Jesus Silva já estava em sua companhia, decidindo como retornaria para Volta Redonda – de ônibus ou carona -. Geisiane, segundo informações de amigos, chegou a dormir na delegacia para acompanhar as buscas pela mãe, portadora de Alzheimer.

A idosa é moradora do Santo Agostinho e estava com a filha em um passeio de excursão no posto 12. A filha disso no boletim de ocorrência que foi ao banheiro, pedindo para outra mulher vigiar a mãe até ela voltar. Quando retornou, a mãe já não estava mais no local. A mulher teria dito para a Geisiane que a mãe também disse que iria sair para ir ao banheiro. Desde então, buscas foram feitas, até que quase 48 horas depois, a dona Juraci foi localizada.