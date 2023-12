A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu nesta terça-feira (12) um idoso de 72 anos e um advogado, de 60, suspeitos de liderarem uma quadrilha especializada no golpe do seguro, registrando na cidade falsos roubos de veículos. Eles são de Paracambi. Um terceiro suspeito já está identificado e também indiciado.

De acordo com o delegado Rodolfo Atala, as prisões ocorreram na delegacia, onde o advogado e o idoso tentavam registrar um boletim de ocorrência sobre um suposto roubo de veículo. O idoso disse que teve o carro roubado e que chegou a ficar sob a mira de uma pistola. Um policial civil desconfiou do depoimento devido a contradições. O terceiro suspeito fugiu.

De acordo também com a polícia, o advogado já tinha comparecido outras vezes à delegacia narrando supostos roubos de veículos, sempre de carros com seguro. Ele é dono de uma loja de autopeças.

“Esse tipo de crime gera uma falsa sensação de violência na cidade”, afirmou o delegado, se referindo às estatísticas de roubos de veículos. Os presos, segundo ele, estão sujeitos a penas que ultrapassam 10 anos.

Como os nomes não são divulgados pela Polícia Civil, não foi possível à reportagem buscar a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto caso queiram se manifestar.