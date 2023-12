A Casa do Papai Noel, aberta na última sexta-feira (8), fica na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, até o dia 23 e a previsão é entregar 12 mil presentes

A Casa do Papai Noel, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, recebeu milhares de visitantes no primeiro fim de semana de funcionamento. Como já é tradição no “Natal da Cidadania”, projeto da prefeitura, cada criança que visita o Papai Noel ganha um presente. Entre sexta-feira (8), quando o espaço foi inaugurado, e o domingo (10), 3,6 mil brinquedos foram distribuídos pelo bom velhinho e a estimativa é de que 12 mil presentes sejam entregues até 23 de dezembro.

“A cada notícia ou imagem que chega até mim da Casa do Papai Noel, meu coração se enche de alegria. Nessa época do ano, a Praça Brasil se transforma na cidade do Natal. É um espaço bonito, acolhedor e democrático. Lá, todo mundo ganha a mesma atenção do Papai Noel e o mesmo presente também. Independentemente da condição social, raça ou credo. Fico feliz por ajudar a levar alegria para as famílias de Volta Redonda por mais um ano no Natal”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, que está de férias se recuperando de uma cirurgia.

A Casa do Papai Noel está aberta para visitações até o próximo dia 23, das 14h às 22h, inclusive aos domingos e feriados. Toda família pode conhecer o Papai Noel, tirar fotos, e cada criança ganha um presente. Mas a decoração de Natal na Praça Brasil pode ser apreciada durante todo o dia, sendo que à noite o encanto é ainda maior. As luzes decorativas de LED acrescentam magia ao local e o túnel com mais de dez mil lâmpadas é o cenário preferido para fotos.

“Temos uma equipe preparada para acolher os visitantes e distribuir senhas para a visitação. As famílias aguardam a vez, sentadas, em local coberto para proteger da chuva ou do sol e ainda há banheiros instalados na praça”, avisou o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini.

Ele avisou ainda que nesta semana a Casa do Papai Noel vai receber grupos de Pessoas com Deficiência (PCDs). “Nesta quarta-feira, 13, um grupo de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) vai conhecer o Papai Noel e apresentar uma canção natalina na Praça Brasil”, contou Ballarini, lembrando que um grupo de usuários do Capd (Centro-Dia da Pessoa com Deficiência) também vai visitar a Casa do Papai Noel.