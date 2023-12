A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (12) a Operação Ousadia, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por fraudar laudos psicológicos em processos de aquisição de porte e posse de armas de fogo. Os policiais cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal de Angra dos Reis, nas residências dos investigados.

De acordo com as investigações, iniciadas em julho desse ano, os despachantes fraudavam laudos psicológicos e apresentavam na Polícia Federal como se verdadeiros fossem. Durante as buscas, foram apreendidos computadores, celulares e documentos, além de munições de uso restrito, que resultou na prisão em flagrante de um dos alvos da operação, no bairro de Japuíba.

O preso, um despachante de 34 anos, responderá por posse ilegal de munição de uso restrito, além dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, imputados aos demais investigados. (Foto: Polícia Federal)