A Polícia Militare prendeu na tarde desta terça-feira (12), um suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de segunda-feira (11), no bairro Conab, em Engenheiro Passos, distrito de Resende. Com o homem, que foi preso no mesmo distrito, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições. Outros dois suspeitos, que teriam participado do crime, estão sendo procurados. A vítima, de 47 anos, foi atingida no rosto, nas costas e no antebraço.

No Hospital de Emergência de Resende, onde foi socorrido, o baleado afirmou a policiais militares a identidade dos envolvidos. Segundo ele, os disparos foram feitos de dentro de um carro.

A vítima está em liberdade condicional, sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Seu estado de saúde não foi informado.