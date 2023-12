Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia Angra, apreenderam no final da tarde de segunda-feira (11), na Rua Sargento Beanor Joaquim de Souza, no Morro do Carmo, no Centro de Angra dos Reis, farto material entorpecente que estava sendo comercializado na região.

Com informações sobre um local de vendas de drogas, os policiais foram até o endereço, e conseguiram prender três suspeitos e apreender um menor de idade. Com eles foram arrecadados 50 pedras de crack, 119 tiras de maconha, 103 invólucros/pinos de cocaína e 01 rádio transmissor.

Os quatros detidos e material apreendido foram levados para a Delegacia de polícia da cidade, onde foram tomadas a medidas cabíveis sobre o caso. Os três suspeitos foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas e menor de idade permaneceu apreendido por fato Analógico do Crime de Tráfico de Drogas.

Quem tiver informações sobre a localização pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: 0300-253-1177 ou (21) 2253 1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.