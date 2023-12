Projeto “Revi-VER” fará últimos atendimentos de 2023 em Volta Redonda

Iniciativa já alcançou a marca de 13.766 cirurgias realizadas desde a implantação da iniciativa, em 2021

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está realizando nesta semana os últimos procedimentos do “Revi-VER”, de 2023. O projeto oferta cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João. Os procedimentos começaram nesta terça-feira (12) e vão até a próxima quinta-feira (14), totalizando 345 consultas de retorno e 300 biometrias.

Na manhã desta terça foram realizadas 95 consultas de retorno, e 100 biometrias na parte da tarde. Na quarta-feira (13) serão 250 consultas de retorno, e 200 biometrias agendadas para quinta-feira. A próxima etapa será no início de janeiro. O “Revi-VER” foi implantado em junho de 2021 e já alcançou a marca de 13.766 cirurgias realizadas desde a implantação da iniciativa, em 2021.

Como participar do projeto Revi-VER

Qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata pode se inscrever. O interessado ou familiar deve procurar o Dipa (Departamento de Informação, Programação e Avaliação) na sede da Secretaria de Saúde, localizado no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

É preciso levar cartão do SUS ou CPF e documento com foto do paciente, além de um número de telefone para contato. Não é necessário ter encaminhamento oftalmológico, pois haverá avaliação médica antes do procedimento cirúrgico.