Reconhecimento público foi entregue na tarde desta terça-feira ao delegado

O trabalho desenvolvido pelo delegado à frente da 90ª DP foi reconhecido pela Câmara de Barra Mansa. A lei 5094/2023 concede ao delegado da Polícia Civil ato de bravura na condução da investigação que resultou na apreensão de um suspeito envolvido em ameaças terroristas. O diploma reconhece o trabalho investigativo realizado na delegacia do município, em especial no caso mencionado.

O presidente da câmara, vereador Paulo Sandro, declarou a importância de reconhecer o trabalho de excelência realizado pelo delegado.

-O trabalho do delegado Atala, desde que assumiu a 90ª DP, é de excelência. Neste caso em especial, o delegado agiu de forma profissional, ética e eficaz, resultando na apreensão do suspeito, que, infelizmente, colocou o nome da cidade nos noticiários nacionais. É preciso valorizar esse trabalho para dar foco em quem merece de verdade – afirmou Paulo Sandro.

Participaram da entrega do ato de bravura ao delegado, além do presidente, os vereadores Deco, Waltinho, Eduardo Pimentel, Marcell Castro, Marquinho Pitombeira, Vicente Reis, e as vereadoras Maria Lúcia e Paola.