Uma gerente de agência bancária em Volta Redonda, que está completando 46 anos nesta quarta-feira (13), foi presa em flagrante no Centro da cidade, sob suspeita de estar utilizando o cartão de um cliente da instituição para fazer compras no comércio. Aos policiais militares que a detiveram, a mulher alegou que o cliente teria autorizado o uso do cartão, mas foi desmentida por ele.

O caso aconteceu em uma loja na Avenida Amaral Peixoto, onde os PMs do programa Segurança Presente foram acionados por um policial de folga, depois que a suspeita já tinha efetuado compras em dois estabelecimentos. De acordo com a ocorrência, após a suspeita garantir que tinha autorização do titular para o uso do cartão e ligar para ele, os policiais pediram para falar com o cliente, um idoso de 80 anos, que negou o que foi dito por ela. O idoso disse que o único cartão que ele possui se encontrava em sua residência.

A gerente foi levada para a delegacia de polícia, onde teve a prisão em flagrante determinada por furto mediante fraude. (Foto: Polícia Militar)