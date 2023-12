Jovem suspeito de estelionato é preso em Barra Mansa

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (13), em Barra Mansa, por suspeita de estelionato. A prisão foi feita por policiais civis comandados pelo delegado Rodolfo Atala, em um posto de combustíveis no Centro da cidade.

Segundo a polícia, o preso se apresentava como responsável pelo setor de Licitações da prefeitura de Barra Mansa, apresentando falsos convites a empresários da região para que “pudessem participar” de processos licitatórios. Ainda de acordo com a polícia, uma das vítimas chegou a pagar R$ 6,5 mil para disputar uma suposta licitação de construção de uma nova rodovia em Barra Mansa. A vítima chegou a receber também um falso edital de licitação com o brasão do município. O falso documento previa um contrato de R$ 6 milhões para o vencedor.

No momento da prisão, de acordo com a polícia, o suspeito – que já tem antecedentes por estelionato – estava enganando mais uma vítima, cobrando para que a mesma pudesse se habilitar em uma suposta licitação da prefeitura de Barra Mansa. (Fotos: Polícia Civil)