Mais 217 pessoas deixam abrigos da prefeitura em Angra após chuvas

Mais 217 pessoas deixaram os abrigos da prefeitura de Angra dos Reis nesta terça-feira (12). Atualmente, 161 pessoas ainda continuam em dois abrigos da prefeitura, na Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck e no CEMEI Sérgio Louzada. As informações são do governo municipal.

Desde o último sábado, 289 pessoas deixaram os abrigos montados para alojar as pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas. Nos abrigos, os moradores recebem kits providenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, incluindo itens essenciais para famílias, idosos, crianças e pets.

Entre a noite de sexta-feira (8) e a madrugada de sábado (9), Angra dos Reis registrou 250mm de chuva em 24 horas, que, combinados com a maré cheia, causou inundação no Bracuí, desabrigando 450 pessoas.

Mutirão – A Secretaria de Desenvolvimento Regional comandou um mutirão de limpeza na Morada do Bracuí, na terça-feira, que também contou com a participação da Secretaria de Educação. Cerca de 70 pessoas fizeram parte da ação, que incluiu a limpeza de ruas e casas.

Em paralelo, o Serviço Público continuou atuando nas ruas do Bracuí, Itinga e Santa Rita na limpeza e recolhimento de entulhos. A secretaria também realizou a desobstrução de trechos da Estrada Beira-Rio, liberando o acesso à aldeia indígena.

Equipes da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca estão realizando melhorias na Estrada do Quilombo para que os serviços essenciais, como coleta de lixo, possam ser restabelecidos. (Foto: Divulgação / Wagner Gusmão)