Morre Andre Braugher, ator de ‘Brooklyn Nine-Nine’, aos 61 anos

Morreu na segunda-feira (11) o ator Andre Braugher, conhecido por interpretar o capitão Ray Holt na série Brooklyn Nine-Nine. Ele tinha 61 anos e sua assessoria confirmou a uma revista o seu falecimento.

As causas da morte ainda são desconhecidas, mas seria em decorrência de uma doença. Com uma carreira consagrada, Braugher já recebeu 11 nomeações ao Emmy Awards, maior premiação da TV norte-americana, e ganhou duas vezes, em 1998, pela série Homicide: Life on the Street, e em 2006, pela minissérie Thief.

Braugher esteve em outros trabalhos aclamados, como as séries Men of a Certain Age e Andromeda Strain. O ator nasceu na cidade de Chicago, em 1962. Ele deixa a esposa Ami Brabso e três filhos, Michael, Isaiah e John Wesley. Com informações do site Correio Braziliense. (Foto: Reprodução do Instagram)